Olay, Samsun'un Çarşamba'da ilçesi Beyyenice Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisikletten düşerek yaralanan 12 yaşındaki Cihan Ulukan, Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Bisikletten düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
03.02.2019 - 15:01 | Son Güncelleme: 03.02.2019 - 15:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da bisikletten düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Samsun,Çarşamba,Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi,
602117 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/602117.aspx
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