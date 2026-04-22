Türk futbolunda skandal olay: Anonsçudan hakeme ağır küfür
Osmaniye Süper Amatör Ligi'nde, Düziçi Belediyespor'un Osmaniyegücü'nü konuk ettiği karşılaşmada, son anlarda gelen gol sonrası stat anonsçusu hoparlörden hakeme galiz küfürler etti.
Osmaniye Süper Amatör Ligi'nde Düziçi Belediyespor ile Osmaniyegücü arasında oynanan maçın hakemine yönelik küfürlü anons yapıldığı ortaya çıktı.
KONUK EKİP SAHADAN GALİP AYRILDI
15 Nisan'da Düziçi İlçe Stadı'nda oynanan karşılamayı konuk Osmaniyegücü, 73 ve 90+3. dakikalarda attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.
MAÇTA 4 KIRMIZI KART ÇIKTI
Düziçi Belediyespor'da 81. dakikada Mustafa Güngör, 90+2. dakikada Nezir Konuk ve Alperen Ellez, kırmızı kart gördü. Osmaniyegücü'nde ise 90+2'de Hüseyin Altınkulaç kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
STATTA SKANDAL ANONS
Osminiyegücü'nün 90+3. dakikada bulduğu ikinci golün ardından stat anons sisteminden hakem aleyhine küfürlü anons yapıldı.
GÖZLEMCİ RAPORUYLA ORTAYA ÇIKTI
Futbol Anadolu'da yer alan habere göre; maçın gözlemcisi disiplin raporunda, müsabakanın 90+3. dakikasında Osmaniyegücü'nün attığı gol sonrası stadyum anons siteminden karşılaşmanın hakeminin annesine yönelik "hakem bu gol ..." şeklinde anons yapıldığına yer verdi.