Alınan bilgiye göre, Viranşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şanlıurfa-Viranşehir kara yolundaki kontrolleri sırasında şüphelendikleri 60 HA 092 plakalı otomobili durdurdu. Ekipler, otomobilde dedektör köpek eşliğinde yaptıkları aramada, iki arka lastik içerisine gizlenmiş 7 kilogram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü A.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Otomobil lastiği içerisinde uyuşturucu sevkiyatı
03.02.2019 - 17:52 | Son Güncelleme: 03.02.2019 - 17:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa'da, bir otomobilin arka lastiklerinin içerisine gizlenmiş 7 kilogram esrar ele geçirildi.
Etiketler : Şanlıurfa,
602169 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/602169.aspx
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