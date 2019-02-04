Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Yeni dönemde aileler temizlik hizmetini uzaktan takip edebilecek. Armut’la temizlik için anlaşanlar artık iş için yola çıkıldığını, işe başlandığını, bittiğini uygulama üzerinden görebilecek. Sistem aynı zamanda abonelik hizmeti de başlattı. 3, 6, 12 aylık abonelik sistemini kullananlar yılda yaklaşık 1120 liraya varan tasarruf imkânına kavuşuyor. Armut yetkilileri, anında rezervasyonla temizlik hizmeti verdiklerini, her ay 5000’in üzerinde temizlik gerçekleştirdiklerini, temizlik hizmeti alanlara iletişim hizmetiyle ‘içim rahat’ hissi verdiklerini ifade ediyor.