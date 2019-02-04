Edinilen bilgiye göre, Daday’da çocuklarını okula bırakan Suat G. (40) yönetimindeki 37 EH 892 plakalı otomobil, okul dönüşünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarında bulunan kanala uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Suat G. yaralandı. Yaralanan Suat G, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından Daday Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yoldan çıkan otomobil, kanala uçtu
04.02.2019 - 11:03 | Son Güncelleme: 04.02.2019 - 11:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kastamonu’nun Daday ilçesinde yoldan çıkan otomobil kanala uçtu. Kazada bir kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kastamonu,Daday,kaza,
602298 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/602298.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER