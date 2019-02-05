İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik olarak son 7 gün içerisinde yapılan çalışmalarda; 11,83 gram esrar ve 55 adet kontrole tabi Gerica hapı ele geçirildi. Operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 6'sı emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise Erzurum Ağır Ceza İlamat Masasınca ve Sivas Sulh Ceza Hakimliğince hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından aranması olduğu belirlenerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sivas'ta sokak satıcılarına operasyon
05.02.2019 - 09:36 | Son Güncelleme: 05.02.2019 - 09:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas'ta polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 11,83 gram esrar ve 55 adette uyuşturucu hap ele geçirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Sivas,uyuşturucu,operasyon,
602483 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/602483.aspx
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