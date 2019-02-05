Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik olarak son 7 gün içerisinde yapılan çalışmalarda; 11,83 gram esrar ve 55 adet kontrole tabi Gerica hapı ele geçirildi. Operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 6'sı emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise Erzurum Ağır Ceza İlamat Masasınca ve Sivas Sulh Ceza Hakimliğince hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından aranması olduğu belirlenerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.