Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmada, Soğucak Mahallesinde bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığına dair yapılan çok yönlü çalışmalar ve elde edilen bilgiler sonucu bahse konu adrese gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda evin içinde zulalanmış şekilde 30.40 gram kristal olarak tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ile 1.85 gram esrar maddesi ele geçirildi. Evde bulunan İ.S. (36) ve V.B. (32) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen ve sorgularının ardından mahkemece çıkartılan şüphelilerden V.B. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, İ.S. se "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.