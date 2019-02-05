Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında şok uygulama yaptı. Polisin yaptığı uygulamada Seydili yolu üzerinde şüpheli bir araç fark edildi. Durdurulan araçta yapılan aramada zulalanmış şekilde yaklaşık 4 kilogram esrar ele geçirildi. Bunun üzerine aracın sürücüsü M.Ş ile uyuşturucuyu temin ettiği belirlenen yanındaki C.B. gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyette ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 2 şüphelide uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.