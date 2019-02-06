Edinilen bilgilere göre 10 gün önce, Batman'ın Sason ilçesine bağlı Yolüstü köyü, Ekinlik mezrasına ulaşımın sağlayan yol, çığ düşmesi sonucunda kapandı. Köylülerin durumu ilçe kaymakamlığına bildirmesinin ardından köye gönderilen İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, mezra yolunu 3 günlük yoğun çalışmanın ardından tekrar ulaşıma açtı.
Öte yandan Sason'da kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı köy yolunun olmadığı belirtildi.
Çığın kapatığı mezra yolu ulaşıma açıldı
06.02.2019 - 10:01 | Son Güncelleme: 06.02.2019 - 10:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Batman'ın Sason ilçesinde çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapanan mezra yolu, 3 günlük çalışma sonucunda tekrar ulaşıma açıldı
Edinilen bilgilere göre 10 gün önce, Batman'ın Sason ilçesine bağlı Yolüstü köyü, Ekinlik mezrasına ulaşımın sağlayan yol, çığ düşmesi sonucunda kapandı. Köylülerin durumu ilçe kaymakamlığına bildirmesinin ardından köye gönderilen İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, mezra yolunu 3 günlük yoğun çalışmanın ardından tekrar ulaşıma açtı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Batman,yol,çığ,
602741 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/602741.aspx
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