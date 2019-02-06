Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, 2016 yılının Ekim ayında Çal ilçesi Dayılar Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, Osman Varol (24), dükkanının önünde beklerken kendisine borçlu olduğunu iddia ettiği K.Ş.’yi görüp parasını istedi. İkili para alışverişi için dükkanın içerisine girdi. K.Ş.’nin paraları vermesinin ardından ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle olaya, K.Ş.’nin kapıda bekleyen oğlu F.Ş. de dahil oldu. Baba oğul iddiaya göre içeride Varol’a saldırdı. Ardından K.Ş.’nin diğer oğlu İ.Ş, yeğeni İ.Ş., kardeşi H.Ş. kavgaya dahil olarak Varol’un üzerine gitti.



OLAYLA İLGİSİ OLMAYAN BABA CEZALANDIRILDI

Olayı, jandarma ekiplerine bildiren ve ardından kendisine saldıran şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunan Varol, hastaneye giderek darp raporu aldı. Çal Asliye Ceza Mahkemesi'nde iki sene süren davada, kavga anının güvenlik kamera görüntüleri olmasına rağmen mahkeme, K.Ş., ile oğlu F.Ş.’ye bin 500’er TL para cezası verirken, kavgaya sonradan dahil olan K.Ş.’nin oğlu İ.Ş., yeğeni İ.Ş. ve kardeşi H.Ş.’ye herhangi bir ceza vermedi. Mahkemede, olayla hiçbir ilgisi olmadığını öne süren Osman Varol’un babası Bilal Varol (50) ise mahkeme tarafından bin 600 TL para cezasına çarptırıldı.



'PARAYI MASANIN ÜSTÜNE ATTI'

5 kişinin dükkanında kendisini darp ettiğini öne süren Baba Bilal Varol, "Oğlum köy muhtarından bakkal alacağını istemiş. Tartışma çıkıyor ve gelip dövüyorlar. Ben kavganın içinde değildim, beni suçlu buldular" dedi. Darp edildiğini ifade eden Osman Varol ise, "Ben parayı istedim, masanın üstüne attı. Tartışma başladı. Oğlu geldi, onunla da tartıştık. Sonra 5 kişi gelip bana saldırdılar" diye konuştu.

Konuyla ilgili H.Ş. ise herhangi bir açıklama yapmadı.



GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yaşanan olay, dükkanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde dükkana koşarak 5 kişinin girdiği görülüyor. Ardından bakkal içerisindeki güvenlik kamerası görüntülerinde ise, K.Ş. Varol’a borcu olan parayı veriyor ve ardından ikili arasında tartışma çıkıyor. Tartışmanın ardından içeri K.Ş.’nin oğlu F.Ş.’nin giriyor. K.Ş. ilk başta oğlunu uzaklaştırmaya çalışsa da ardından Varol’a kendisi de saldırıyor. Olaydan sonra, içeri üç kişinin daha girerek kargaşa anında Varol’un üzerine gittiği görülüyor. Sonrasında içeri giren başka kişiler kavgayı ayırıyor.