Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Isparta - Antalya Karayolu üzerindeki Sav kavşağı uygulama noktasında operasyon düzenlendi.

Yol kontrol noktasında dün akşam saatlerinde düzenlenen operasyonda bir otomobil şüphe üzerine durduruldu. Otomobilde arama yapan narkotik polisi, şahısların üzerinden ve motor kısmında zulalanmış vaziyette 91 adet extacy hap, 14,65 gram eroin madde ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirdi. Operasyonda, araçta bulunan İ.Ç. , E.İ. ve S.Ç. isimli 3 şüpheli yakalanarak “Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçlamasıyla gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği belirtildi.