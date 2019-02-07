Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, DSİ Kavşağı istikametinden Altınşehir istikametine gitmekte olan Mehmet Oktay Ş., idaresindeki minibüs ile aynı istikamete giden Seyithan T., idaresindeki otomobille eski Meslek Lisesi Kavşağında çarpıştı. Otomobille çarpışan minibüs kavşak içerisinde bulunan bir aydınlatma direği üzerine yan yatarken otomobil ise trafik lambasına çarparak dura bildi. Yaşanılan kazada minibüs sürücüsü Mehmet Oktay Ş., ile otomobil sürücüsü Seyithan T., yaralandı. Yaralı minibüs sürücüsü Mehmet Oktay Ş., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken otomobil sürücüsü ise sürücü koltuğunda sıkıştı. Bir türlü bulunduğu yerden çıkarılamayan sürücü için olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin yaptığı uğraşlar sonucunda sürücü sıkıştığı yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan Seyithan T’de Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Her iki yaralı sürücüden Seyithan T’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan Atatürk Bulvarı, polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.