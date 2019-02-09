Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre kaza, Eskişehir Alpu karayolu 4’üncü kilometrede öğle saatlerinde meydana geldi. Alpu istikametine doğru hareket eden İlhan Sır(59) idaresindeki hafif ticari araç, bilinmeyen bir neden yüzünden sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritten gelen Mustafa Cüneyt Gürdal idaresindeki tır ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ve Eskişehir İtfaiyesi ekipleri, araçlarında sıkışan baba ve oğlunu çıkardı. Baba İlhan Sır Şehir Hastanesine, oğlu Muhammed Sır (26) ise Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Baba Sır, hastaneye sevk edilmesi akabinde hayatını kaybederken, oğlu ise hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada hafifi şekilde yaralanan tır şoförü Gürdal ise ayakta tedavi edildi.

Olayla alakalı çalışmalar devam ediyor.