Alınan bilgiye göre, Karesi İlçesi Atatürk Mahallesindeki hastanenin patoloji servisinde, elektrik kontağının alev almasıyla yangın çıktı. Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın, hafta sonu nedeniyle kapalı olan serviste maddi hasara neden oldu.
Balıkesir Devlet Hastanesi'nde yangın paniği
10.02.2019 - 06:40 | Son Güncelleme: 10.02.2019 - 06:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir Devlet Hastanesi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Etiketler : balıkesir,yangın,
603592 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/603592.aspx
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