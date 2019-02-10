Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Osmangazi ilçesindeki AVM’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş bir dükkanda kaynak makinesiyle tadilat yapılırken yangın çıktı. Dumanlar AVM’nin içerisini sardı. Bunun üzerine dumandan nefes alamayan müşteriler kaçıştı. Bazı dükkanlar ise kepenk kapattı. Uzun süre dumanlar AVM’nin içerisini sardı. Yapılan müdahalenin ardından yangın kısa sürede söndürüldü.

Vatandaşlar, lüks AVM’de mesai saatlerinde çalışmadan dolayı yangın çıkmasına tepki gösterdi. AVM, yangının ardından tekrar normale döndü.