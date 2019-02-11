Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Hepsiburada tarafından 2019’un rengi seçilen canlı mercan ürünlerin kozmetik, ev tekstili, takı ve aksesuarlarda tercih edildiğini gözler önüne seren araştırma, soğuk ve gri kış günlerinin bu sıcak renginin en fazla İstanbul’da tercih edildiğini gösterdi. Ankara, İzmir, Bursa ise bu ili izleyenler oldu. Kozmetik ürünlerinde ruj ve ojede tercih canlı mercan oldu ve bu renk ürünlerde satış 3 kat arttı. Mücevherlerde de yüzük ve küpe gibi ürünlerin bu renk olanına talep artarken, mobilya, elektronik ve kırtasiyede bile canlı mercan hakimiyeti dikkat çekti. Morhipo yetkilileri de canlı mercan rengini kullanırken dikkat edilmesi gerekenlere dair ipuçları verdi. Şöyle:

¥ Kıyafetlerde canlı mercan kullanacaksanız, siyah güvenli bir liman. Tepeden tırnağa mercan rengine bürünmek iddialı ama şık görünümü de beraberinde getirecektir. Mercan kayalarla suların mavisini, rengarenk balıklar ve yeşil tonları da yine mercanla eşleştirebilirsiniz. Hatta soğuk gri bile mercanı dengede tutarken, beyaz ise mercanla en çok yakışacak renkler arasında yer alacaktır.

¥ Makyajda bu rengin çeşitli tonlarını kullanabilirsiniz. Mercan renginde riskin en az olduğu bölge tırnaklar ama allık ve far olarak kullanırken çok daha fazla canlı hissedeceksiniz.

¥ Dekorasyonda mercan etkisi kesinlikle odalarınızı canlılığı getirecektir. Mercanı uyumlu renklerle kombinleyebilirsiniz. Soğuk alt tonlu griler mercanla çok şık hâle gelebiliyor. Duvarınızın bir bölümünü mercana boyayarak eşyalarınızla hareketlendirebilirsiniz.