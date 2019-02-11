Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Rollins Üniversitesinde bilişsel alanda uzman olan bilim adamı adamı Deffler, bu durumun hangi sebepten kaynaklandığı araştırmaya karar vermiş. Deffer ve ekibi, yaş, sosyal ortam, yaşanan bölge bakımından değişiklik gösteren 1.700 kadın ve erkeği inceledi. Sonunda adlandırma hatalarının öyle birkaç kişide görülmediğini tespit etti. Yani hemen hemen herkes yaşıyor bu durumu. Çoğu insan bazen annesinin adını unutuyor veya karıştırıyor, bazen çocuklarının veya kardeşlerinin... Eşinin adını karıştırmak ise “Kim o” diye başlayan ve büyüyen sorunların ilk adımı olabiliyor ama yaşanan bu durum ne kötü bir hafıza ne yaşlanmaya bağlı. Bu sadece beynin isimleri nasıl kategorize ettiğiyle ilgili. Yani beynin içinde aile isimleri ve arkadaş isimleri için saklanan ‘özel klasör’ var gibi düşünebilirsiniz. İnsanlar yanlış ismi kullandığında kullanılan isim çoğunlukla aynı kategoride bir başka isimle karıştırılmış oluyor. Yani iki arkadaşınızın ismini birbiriyle karıştırabilir, büyük çocuğunuza seslenmek isterken, diğerinin ismini telaffuz etmiş olabilirsiniz. Bir başka bilim adamı Nail Mulligan ise bu durumu “Sözü üretmeye hazırlanırken, yalnızca o ismi değil, o kategorideki rakip isimleri de harekete geçiriyor beynimiz. Aile klasöründeki tüm isimler sıralanıyor ve kimin kazandığı dilden çıkanla belli oluyor” diyor ve ekliyor: Kısacası, kimlerin ismini karıştırıyorsak, onları aslında çok seviyoruz.