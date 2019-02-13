Edinilen bilgiye göre Gönen ilçesinde polis ekiplerinin istihbarat çalışması sonucu U.K.'nın uyuşturucu madde sattığının tespiti üzerine adli makamlardan alınan arama kararı ile evine operasyon düzenlendi. U.K.'nın yapılan ev aramasında 1 kilo 127 gram kurutulmuş esrar ve 1 tane ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiştir. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
Gönen'de uyuşturucu operasyonu
13.02.2019 - 10:45 | Son Güncelleme: 13.02.2019 - 10:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir'in Gönen ilçesinde polis uyuşturucu tacirininde uyuşturucu madde yakaladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Gönen,uyuşturucu,operasyon,
604386 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/604386.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER