Edinilen bilgiye göre Gönen ilçesinde polis ekiplerinin istihbarat çalışması sonucu U.K.'nın uyuşturucu madde sattığının tespiti üzerine adli makamlardan alınan arama kararı ile evine operasyon düzenlendi. U.K.'nın yapılan ev aramasında 1 kilo 127 gram kurutulmuş esrar ve 1 tane ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiştir. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. 