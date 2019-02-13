Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Gönen ilçesinde polis ekiplerinin istihbarat çalışması sonucu U.K.'nın uyuşturucu madde sattığının tespiti üzerine adli makamlardan alınan arama kararı ile evine operasyon düzenlendi. U.K.'nın yapılan ev aramasında 1 kilo 127 gram kurutulmuş esrar ve 1 tane ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiştir. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.