Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde bir ikamette televizyonun duvardan sökülerek çalındığı iddiaları neticesinde evden hırsızlık olayı ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan araştırma neticesinde olay yerini gören kamera kayıtlarını inceledi. Polis ekipleri tarafından olay saatleri aralığında herhangi bir kimsenin eve girip çıkmadığı tespit edildi. Daha sonra ise ekipler tarafından müşteki Muhammed D.’nin yapılan sorgusunda ifadesinde hırsızlık olayının olmadığını televizyonun kendisinin satmak için aldığını ve eşinden durumu saklamak için böyle bir suç uydurduğunu itiraf etti. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen M.D.’ye adli işlem yapıldığı öğrenildi.