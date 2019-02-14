Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Akdeniz Caddesi'nde seyir halinde olan otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek iki katlı bir binanın girişine çarparak durabildi.

Ölen ya da yaralanan olmadığı kazanın ardından polis ekipleri inceleme başlattı.