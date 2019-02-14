Olay, Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Akdeniz Caddesi'nde seyir halinde olan otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek iki katlı bir binanın girişine çarparak durabildi.
Ölen ya da yaralanan olmadığı kazanın ardından polis ekipleri inceleme başlattı.
Direksiyon hakimiyetini kaybetti bina girişine daldı
14.02.2019 - 15:14 | Son Güncelleme: 14.02.2019 - 15:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay’da, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, iki katlı binanın girişine çarparak durabildi.
Olay, Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Akdeniz Caddesi'nde seyir halinde olan otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek iki katlı bir binanın girişine çarparak durabildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Hatay,otomobil,
604675 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/604675.aspx
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