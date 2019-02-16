Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay gece saat 23:00 sıralarında meydana geldi. Köşk ilçe merkezinde bulunan halı sahada arkadaşları ile düzenledikleri maçta oynayan Recep Kılınç, oyun sırasında aniden fenalaştı. Recep’in fenalaştığını gören arkadaşları bir yandan ilk müdahalede bulunurken diğer yandan 112 Acil servisi arayıp yardım istedi. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olay ilçede üzüntüye neden olurken Rcep Kılıç’ın Köşk ilçesine bağlı Kızılcayer kırsal mahallesinde ikamet ettiği öğrenildi.