Kaza,Tunceli'nin Pertek ilçesinde, Elazığ'a dönüş kavşağında meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Kadir Gündoğdu idaresindeki özel bir rehabilitasyon merkezine ait fizik tedavi hastalarını taşıyan minibüs ile Oğuzhan Çiçek yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı.
Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 5'i Elazığ'daki hastanelere, 2'si ise Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
16.02.2019 - 15:09 | Son Güncelleme: 16.02.2019 - 15:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tunceli'nin Pertek ilçesinde fizik tedaviden dönen hastaları taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Kaza,Tunceli'nin Pertek ilçesinde, Elazığ'a dönüş kavşağında meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Kadir Gündoğdu idaresindeki özel bir rehabilitasyon merkezine ait fizik tedavi hastalarını taşıyan minibüs ile Oğuzhan Çiçek yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Tunceli,kaza,
605093 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/605093.aspx
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