Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza,Tunceli'nin Pertek ilçesinde, Elazığ'a dönüş kavşağında meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Kadir Gündoğdu idaresindeki özel bir rehabilitasyon merkezine ait fizik tedavi hastalarını taşıyan minibüs ile Oğuzhan Çiçek yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı.

Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 5'i Elazığ'daki hastanelere, 2'si ise Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.