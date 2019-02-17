Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün gece saatlerinde Tekağaç Burnu feneri civarında bir grubun şüpheli hareketleri sonrası Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı’na vatandaşlar tarafından düzensiz göçmen ihbarı yapıldı. Bölgede devriye görevi yürütün Sahil Güvenlik botu ile birlikte Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri belirtilen adrese vardığında 3-4 kişinin izinsiz kazı yaptıkları ortaya çıktı.

Ekipler tarafından şüpheli şahıslar gözaltına alınırken, haklarında yasal işlem yapılması için Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gönderildiler. Şahısların üzerinde tarihi eser kazısında kullanılan kazı malzemeleri ve araçları bulundu.