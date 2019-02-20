Sınır birliği tarafından 1. Derece Askeri Yasak Bölgede 1 Myanmar ve 4 Afganistan uyruklu olmak üzere 5 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar ile yapılan görüşme sonucu Myanmar uyruklu M.F. isimli şahsın göçmen kaçakçısı olduğu tespit edildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilmesinin ardından soruşturma başlatıldı.
4 Afganistan uyruklu şahıs işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Organizatör M.F. isimli şahıs sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı.
Askeri yasak bölgede kaçak göçmen yakalandı
20.02.2019 - 17:01 | Son Güncelleme: 20.02.2019 - 17:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Edirne’nin İpsala ilçesine bağlı Paşaköy’de askeri yasak bölgede kaçak göçmen yakalandı.
Sınır birliği tarafından 1. Derece Askeri Yasak Bölgede 1 Myanmar ve 4 Afganistan uyruklu olmak üzere 5 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar ile yapılan görüşme sonucu Myanmar uyruklu M.F. isimli şahsın göçmen kaçakçısı olduğu tespit edildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilmesinin ardından soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : askeri yasak bölge,göçmen,Afganistan uyruklu,
605922 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/605922.aspx
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