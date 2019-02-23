Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına etkisini gece de sürdürüyor. Kıyı kesimlerinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tüm denizlerde fırtına beklendiğini bildirmişti. Öte yandan sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar şiddetli fırtınada zor anlar yaşandı.