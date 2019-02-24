Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği infaz ekibinin aranan şahıslar ile ilgili olarak yapmış olduğu çalışmada; "Hakkında Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak, kullanmak, mala zarar vermek ve tehdit" suçlarından 2 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.B. (33), yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adlı makamlara sevk edilen D.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2 yıl hapisle aranan zanlı tutuklandı
24.02.2019 - 10:47 | Son Güncelleme: 24.02.2019 - 10:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, 3 ayrı suçtan 2 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlı, polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Aydın,Söke,zanlı tutuklandı,uyuşturucu,
606782 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/606782.aspx
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