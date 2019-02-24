Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas’ın Koyulhisar ilçesi D-100 karayolunda meydana geldi. Kazada, İran’dan gelip İstanbul’a gitmekte olan Reza Ghojavand yönetimindeki tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile köprü korkuluklarını parçalayarak dere yatağına uçtu. Ağır yaralanan sürücü Koyulhisar Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Tır dereye uçtu: 1 yaralı
24.02.2019 - 10:51 | Son Güncelleme: 24.02.2019 - 10:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde dereye uçan tırın İran uyruklu sürücüsü ağır yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : tır,kaza,Sivas,
606784 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/606784.aspx
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