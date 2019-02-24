Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas’ın Koyulhisar ilçesi D-100 karayolunda meydana geldi. Kazada, İran’dan gelip İstanbul’a gitmekte olan Reza Ghojavand yönetimindeki tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile köprü korkuluklarını parçalayarak dere yatağına uçtu. Ağır yaralanan sürücü Koyulhisar Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.