Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Karasu ilçesi Karasu-Yenimahalle yolu İstanbul Caddesi üzeri üst geçit yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yenimahalle istikametinden Karasu dörtyol ışıklar istikametine gitmekte olan araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak savruldu. Kaldırıma çıkarak durabilen araçta bulunan Y.A. (22) ile S.A. (26) yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekiplerince Karasu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası trafiğe kapanan yol, aracın çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılmasıyla normale göndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.