Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde şüphelendikleri bir aracı Osmanbey Caddesi üzerinde durdurdu. Yapılan aramada araçta kaçak silah ele geçirildi. Olayla ilgili O.E ile M.Y gözaltına alındı. Araç ve şahısların iş yerinde yapılan aramada toplamda 3 adet kaçak silah, çok sayıda mermi, bir adet kelebek bıçak ele geçirildi. Emniyet ekipleri silah ve diğer malzemelere el koyarken, olayla ilgili soruşturmanın ise sürdürüldüğü öğrenildi.