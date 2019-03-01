Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da iki restoranın kurucu ortaklığını üstlenen Kıpçak, geçen yıl Oscar Ödül töreninde, Adana kebap, içli köfte ve kabak tatlısının yeniden yorumlanmış hâlleriyle oluşturduğu menüyü Hollywood yıldızlarına sunarak bir ilki gerçekleştirmişti. Bu sene de Oscar’da mahallî lezzetler sunan Kıpçak alinazik, levrek, damla sakızlı muhallebi, kuru baklava gibi tatların da aralarında olduğu altı yemeklik bir menü hazırlayıp Oscar ödül töreni mutfağına imzasını attı. Şef Cihan Kıpçak, yemeklerine ABD’li misafirlerin nasıl tepki verdiğini tam kestiremediğine vurgu yaparak şöyle konuştu:

Üç yüz kişilik bir mutfakta çalışıyorsunuz. Binlerce davetli var. O sebeple sorma şansım olmadı ancak o gün (2018 Oscar) elimizdeki bütün Türk yemekleri bitmişti. İnsanlar burada hem yeniliğe açlar hem de farklı şeyler deneme reaksiyonları çok fazla. Tecrübe ettikleri zaman çok keyif alıyor, mutlu oluyorlar. Türk yemeklerini ilk defa deneyen insanlar çok mutlu oldu. Dünyaca ünlü şef Wolfgang Buck, Akademi’de bu sene de Türk yemekleri olmasını istediğini söyledi ve yeniden davet almış oldum. Kıpçak, Wolfgang Buck’ın kendisine gelecek sene de mutfakta olacağının sinyalini verdiğini dile getirdi.