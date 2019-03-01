Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polis ekipleri bir hafta boyunca hırsızlık çetesini takibe aldı. Şahısları Tuzla'da belirleyen ekipler, hemen harekete geçti. Bu sırada şahıslar minibüsle kaçmaya başladı. Kaçan şahıslar bir süre sonra havaya ateş açmaya başladı. Bunun üzerine polis de şahısların aracının lastiklerine ateş açtı. Şahıslar Ümraniye'de durdurulurken, sekiz kişi polis tarafından gözaltına alındı. Polisin çalışması devam ediyor.