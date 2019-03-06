Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde FETÖ'ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda daha önce polis olarak görev yaparken FETÖ ile irtibatlı olduğu ileri sürülerek meslekten ihraç edilen H.D. gözaltına alındı. Zanlı Adli Tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülerek sorguya alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.
Polislikten ihraç edilen şahıs FETÖ'den gözaltına alındı
06.03.2019 - 17:55 | Son Güncelleme: 06.03.2019 - 17:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'da FETÖ ile irtibatlı olduğu ileri sürülerek polislik mesleğinden ihraç edilen bir kişi gözaltına alındı.
Etiketler : Adana,FETÖ,
608846 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/608846.aspx
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