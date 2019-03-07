Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gastronomi turizminde adından söz ettiren Şanlıurfa’daki kebap çeşitleri, yöre halkının yanı sıra damak tadını önemseyen yerli ve yabancı turistlerin de dikkatini çekiyor. Bölgede bahar yağmurlarının ardından yetişen keme mantarından yapılan kebap da sadece mart ve nisan aylarında tüketilebildiği için yüksek fiyatına rağmen ilgi görüyor.

MENÜDE UZUN SÜRE YOK

Bu yıl yağışların fazla olması nedeniyle piyasaya erken çıkan ve fiyatı da geçen yıla oranla düşük olan kemenin kilogramı 90-100 lira arasında değişiyor. Kebabı uzun süre sonra menülerde görmeye başlayan vatandaşlar da fiyatına bakmaksızın tadabilmek için mekânlara akın ediyor.

PORSİYONU 35 LİRA

Kentin meşhur kebap ustalarından Şükrü Bayram, baharla birlikte keme kebabının akla gelmesiyle müşterilerin de yoğun ilgi göstermeye başladığını belirtti. Şükrü Usta “Tam 44 yıldır bu mesleği yapıyorum. Keme, Urfa’nın eski bir mantar yemeği çeşidi. Urfa’da baharda yetişiyor. Bahar deyince akla keme gelir, keme deyince de Şükrü Usta” dedi.

GÖZE FAYDALI

Kemenin göze çok faydası olduğunu ve vücudu dinç tuttuğunu söyleyen Şükrü Usta “Kemeli kebap dışarıdan gelenler için de 35 lira, buradaki yerli vatandaşlar için de 35 lira, fiyatlarımız standarttır. İkinci bir fiyat uygulaması bizde olmaz” diye konuştu.

KEBAPLA ÜÇ EKMEK YEDİ

Şanlıurfa merkezden yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan keme kebabı yemek için arkadaşıyla birlikte geldiklerini belirten Bedrettin Arslanoğlu da “Çok lezzetli, inanmayacaksınız ama üç ekmek yedim. Her yıl mart ve nisanda buraya gelip keme kebabı yeriz” şeklinde konuştu.