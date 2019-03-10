Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Sahil Mahallesi Marmara Caddesi üzerinde bulunan iki katlı bir villanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sardı. Yangını fark eden ev sakinleri, villayı tahliye etti.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı, ardından çatıda soğutma çalışması yaptı. Yangın, villada hasara neden oldu.

Ölen ve yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.