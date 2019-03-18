Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

‘Canlı renk’ deyince aklınıza gelen ne varsa vitrinlerde. Renkler güzel de, onları giyerken birbirine yakıştırmak da tam anlamıyla bir sanat. Bence tabiattan kopya çekin. Mesela denizin mavisi ile yeşil bir araya gelince ne çok severiz, bilirsiniz. Siz de bir araya getirin. Çiçeklerin turuncu ile beyazı, ağaların yeşil ve kahverengisini düşünün, bir araya getirip giyin. İşte Morhipo ekibinin tavsiyeleri:

SADE FAKAT RENGÂRENK

Bunun için desenlerden vazgeçip zıt renkleri bir arada kullann. Tek renkli parçalar çoğu zaman stili ve günlük giyimi kurtarır. Ayrıca renkleri çaprazlamak oldukça oyun gibi eğlenceli.

FAVORİ RENK MERKEZ OLSUN

Yılın ‘bir numara’ rengi yine canlı mercan olabilir ya da moda dünyası turuncuya odaklanabilir, hatta Kendall ve Kylie neon yeşili gibi yeni moda renklere takılmış olabilir ama siz kendi favorinizi seçin. Ardından aynı rengin farklı tonlarını bir araya getirip tarzı yansıtın. Ancak renklerin zıtlığı kuralını unutmayın.

RENK TONLARIYLA OYUN

Tek yapmanız gereken içinde iyi hissettiğiniz rengin zıt tonlarını bir araya getirmek. Turuncu, fuşya, bordoyu birlikte kullanabilir ya da mavi, lacivert ve turkuazı tercih edebilirsiniz. Özellikle bej ve beyaz tonlarını bu tip kombinlerde kullanabilirsiniz.

HEM PASTEL HEM GÖSTERİŞLİ

Zengin ve gösterişli duran zümrüt yeşili, safir mavisi, yakut kırmızısı gibi renkleri pastel tonlarla birlikte kullanın. Örneğin koyu yeşil ve pastel pembe iyi gider.

SOĞUK RENKLERLE 'COOL'

Soğuk renkleri bir arada kullanarak hem şık hem daha ‘cool’ olabilirsiniz. Yeşil ve maviyi bir araya getirin ve görünümü kahverengi botlarla dengeleyin.