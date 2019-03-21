İDO'dan yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşullari nedeniyle 18.45 Bostancı- Bandırma ve 19.15 Yenikapı-Bandırma seferleri iptal edildi" denildi.
İDO'nun Bandırma seferleri iptal
21.03.2019 - 17:29 | Son Güncelleme: 21.03.2019 - 17:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Bandırma seferlerini iptal etti.
Kaynak: DHA
Etiketler : İDO,deniz otobüsü,
611717 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/611717.aspx
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