Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Şemdinli ilçesinde PKK/KCK bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı, aynı zamanda örgüte eleman temin ettiği belirlenen 4 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak, Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.