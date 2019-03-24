Edinilen bilgiye göre; Bodrum’un Konacık Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda faaliyet gösteren bir iş yerinde görevli personellerin kullandığı lojmanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, kısa sürede alevleri kontrol altına alındı. 112 Acil Sağlık ekiplerinin hazır bulundurulduğu yangında her hangi bir can kaybı veya yaralanan yaşanmazken; lojmanda maddi hasar oluştu.
Personel lojmanında çıkan yangın korkuttu
24.03.2019 - 18:21 | Son Güncelleme: 24.03.2019 - 18:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla’nın Bodrum ilçesinde, bir yerinde görevli personellerin kullandığı lojmanda çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.
Etiketler : Personel lojmanı,yangın,
612354 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/612354.aspx
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