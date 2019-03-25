Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Uzmanlar sık sık, bebeğin ilk 3 yaşının beyin gelişimi açısından önemine işaret eder. Gerçekleştirilen bir organizasyon ise ‘İnsan Hayatının ilk 1.000 Günü’ adıyla faaliyet başlatıyor. Bu organizasyonla 10 Nisan’da ‘Hayaller Fabrikası’ tarafından düzenlenen ‘Geleceğin Ayak İzleri - İlk 1.000 Gün Zirvesi’nin 4’üncüsü düzenlenecek. Bebeğin bedensel ve zihinsel gelişiminin yüzde 85’ini tamamladığı ilk 1.000 günün önemine dikkat çekmek amacıyla Hayaller Fabrikası tarafından her yıl nisan ayında gerçekleştirilen “Geleceğin Ayak İzleri - İlk 1.000 Gün Zirvesi”nin dördüncüsü bu yıl 10 Nisan 2019 tarihinde Point Hotel Barbaros‘ta düzenlenecek. Geçtiğimiz 3 sene boyunca olduğu gibi bu sene de alanında uzman konuşmacıların yer alacağı zirvede, aşıların değeri ve önemi, anne sütünün önemi, anne ve bebek beslenmesi ve bebeklerde ek gıdalara geçiş süreci, bebek bakımı ve hijyen, bebeklerde uyku düzeninin sağlanması, lohusalık sürecinde annenin fiziksel ve ruhsal sağlığı, ebeveynlik yaklaşımı konularını ele alan geniş bir perspektif ile anne ve bebek sağlığı konuşulacak. Hayaller Fabrikası Ajans Başkanı Şebnem Öğrendik Çavuşoğlu “İlk 1.000 gün bilinirliği 2016’da yüzde 25 iken bugün yüzde 49’lara yükseldi. Daha çok anne-babaya, aileye, çocuğa dokunmak istiyoruz” dedi.