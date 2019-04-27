Kaza, D-100 karayolunun Ormanköy kesimi Ankara yönünde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır, yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada tır şoförü hafif yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ile ilgili inceleme başlatıldı.
Tır şarampole devrildi: 1 yaralı
27.04.2019 - 16:59 | Son Güncelleme: 27.04.2019 - 17:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sakarya D-100 karayolu üzerinde tır yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : tır,kaza,
620613 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/620613.aspx
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