Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den bildiri tepkisi: Kanunu anlatmak Talibanizm mi oldu!
Erzurum’da öğretmenlerle buluşan Bakan Yusuf Tekin, ramazanın birleştirici gücüne vurgu yaptığı genelgenin çarpıtıldığını belirterek “Ben millî birlikten bahsetmişim onlar ‘Talibanizm’ diyor” dedi.
- Bakan Tekin, gönderdikleri genelgede kimsenin dini inancının sorgulanmadığını ve kimin oruç tutup tutmadığının kendisini ilgilendirmediğini belirtti.
- Ramazan ayının dayanışma, küslüklerin ve dargınlıkların kalkması, kardeşlik ikliminin oluşması gibi milli değerleri temsil ettiğini ifade etti.
- Bakan, sosyal medyada bildiri yayınlayanların toplum değerlerini bilmeyenler olduğunu ve uydurduğu dedikodularla hareket ettiğini öne sürdü.
- Tekin, metinde 'Talibanizm' ve 'Trump'ın bu bölgedeki payandası olmak' gibi çelişkili ifadelerin kullanıldığını belirtti.
MAHMUT ÖZAY - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum’da öğretmenlerle buluşmasında yaptığı konuşmada, 168 kişinin imzaladığı “Laikliği Birlikte Savunuyoruz” başlıklı metne tepki gösterdi.
Bakan Tekin “Şimdi yayınladıkları bildiride kullandıkları şeye bakın. Ben yazıda anayasadan, kanunlardan, millî birlikten, dayanışmadan bahsetmişim adam ‘Talibanizm’ diyor” dedi.
Bakan Tekin’in sözlerinde öne çıkanlar şöyle:
Biz size gönderdiğimiz genelgede kimsenin dinî inancını sorgulamadık. Çünkü o bizim işimiz değil. Kimin oruç tuttuğu, kimin tutmadığı o da beni ilgilendirmiyor, o başka bir konu. Biz neredeyiz? Ramazan ayı; evinde pişen yemeğin kokusuna komşusunu ortak etmek isteyen, hayır, dayanışma duygularımızı en üst seviyeye çıkartan, toplumda küslükleri ve dargınlıkları kaldıran, kötü davranmayı ve birbirimize kötü muameleyi en azından bir süre için kaldıran ve erteleyen, kardeşlik ikliminin oluştuğu bir şey... Bizim çocukluğumuzda böyleydi. Çocukken top oynarken bile kavga etmezdik ki ramazanda kavga edilmez derdik.
‘UYDURULMUŞ DEDİKODULAR’
Bizim millî bir değerimiz bu. Biz bunu yaptık. Sosyal medyada okuma yazma bilmeyen insanlar ki unvanları var bunların, bildiri yayınlamışlar. Şimdi yayınladıkları bildiride kullandıkları şeye bakın. Ben yazıda anayasadan, kanunlardan, millî birlikten, dayanışmadan bahsetmişim adam ‘Talibanizm’ diyor. Yani bunu nereden çıkartıyorsunuz. Bir sonraki paragrafta da çok enteresan, yukarıda ‘Talibanizm’ diyor altta da diyor ki ‘Trump’ın bu bölgedeki payandası olmak.’ Şimdi Taliban mı Trump mı? bir karar verin. Burada çok açık bir şekilde toplum değerlerini, toplumun bu konudaki hassasiyetini bilmeyen insanların uydurduğu dedikodular.