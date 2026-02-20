Ramazanda lüks iftar menüleriyle gündeme gelen fahiş fiyat ve israf tartışmaları sürerken, şimdi de şatafatlı sahur programları gündemde. Kişi başı fiyatların 1.500 liradan başlayıp 6.200 liraya kadar çıktığı çok yıldızlı oteller, iftar ve sahur paketlerini konaklamalı satıyor. Bu paketlere daha çok Körfez ülkelerinden gelen turistler ilgi gösteriyor...

KAAN ZENGİNLİ - Mübarek ramazan ayının başlamasıyla birlikte otel ve restoranlarda lüks ve yüksek fiyatlı iftar menüleri yeniden gündeme geldi. Geçen yıla göre iftar menü fiyatlarında belirgin artışlar yaşanırken, yeni moda açık büfe sahur programları oldu. Özellikle büyük kentlerde ev dışına taşan sosyal bir etkinliğe dönüşen sahur için bazı lüks otel ve restoranlar özel programlar düzenliyor. Açık büfe konseptinde hazırlanan programlarda geleneksel lezzetlerin yanı sıra dünya mutfağından seçenekler de sunuluyor. Kişi başı fiyatlar 1.500 TL’den başlıyor, mekâna ve içeriğe göre 6.200 TL’ye kadar yükseliyor. İstanbul’daki en pahalı sahur programı ise Çırağan Palace Kempinski’de düzenleniyor. Boğaz manzarası eşliğinde sunulan sahur programı kişi başı fiyatı 6.200 TL seviyesinde.

İFTARLI SAHURLU KONAKLAMA

Bazı oteller iftar ve sahuru içine alan konaklamalı paketler hazırlıyor. Bu paketler özellikle şehir dışından gelenlerin ilgisini çekiyor. İstanbul Florya’daki bir restoran müdürü, sahur organizasyonlarına yoğun ilgi olduğunu belirterek “Misafirlerimiz sahuru sadece yemek değil, sosyal bir buluşma olarak görüyor. Arkadaş grupları, iş çevreleri sahur programlarını tercih ediyor. Rezervasyonlarımız haftalar öncesinden doluyor” dedi. Beşiktaş’taki bir 5 yıldızlı otelin satış danışmanı ise “Konaklamalı sahur paketlerine hem yerli hem yabancı misafirlerden talep alıyoruz. Doluluk oranlarımız yüksek” değerlendirmesinde bulundu.

GÖSTERİŞ Mİ, MANEVİYAT MI?

Sosyal medyada paylaşılan lüks iftar ve sahur masaları da tartışmayı büyütüyor. Boğaz manzaralı otel teraslarında kurulan zengin açık büfeler, özel sunumlar ve canlı müzik eşliğinde yapılan sahurlar kısa sürede binlerce beğeni alsa da bu görüntüler ‘Ramazanda maneviyat mı gösteriş mi?’ sorusunu da beraberinde getiriyor. Özellikle yüksek fiyatlı sahur programlarının sosyal medya vitrinine dönüşmesi, tüketim kültürü ile ibadet ayının anlamı arasındaki dengeyi yeniden tartışmaya açıyor.

ARAP TURİST MEMNUN

Şatafatlı iftar ve sahurlar tartışılırken, bu durumdan en fazla memnun olanlar Körfez ülkelerinden gelen turistler. Birçok lüks otel, sahur ve iftar programları sayesinde doluluk oranlarını artırıyor. Sektör temsilcileri, özellikle Körfez ülkelerinden gelen turistlerin ramazanda turistik gezi yaparken ibadetlerini yapmalarına imkân veren otellere yoğun ilgi gösterdiğini söylüyor. Konaklamalı sahur paketlere ise kişi başı harcama tutarlarını yukarı çekerken, otellerin cirosunda da önemli pay alıyor.



