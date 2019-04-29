Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kazada hayatını kaybeden 17 yaşındaki Muammer Durmuş Terzi'nin cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak Acılık Hz. Ali Camisi'ne getirildi.

Cami avlusunda taziyeleri kabul eden baba AK Parti Zonguldak İl Genel Meclisi Üyesi İsmail Terzi'nin güçlükle ayakta durduğu görüldü.

Törene, Terzi'nin yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Ömer Bedrettin Sağsöz, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, siyasi parti temsilcileri, belediye ve il genel meclisi üyeleri, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Lise öğrencisi Terzi'nin cenazesi, kılınan namazın ardından Beycuma beldesine götürüldü.

Burada da helallik alınmasının ardından Terzi'nin cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

- Olay

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Akyamaç köyü mevkisinde, dün iki kamyonetin çarpışması sonucu Muammer Durmuş Terzi ağır yaralanmıştı. Yaklaşık 20 dakika kalp masajı yapılan Terzi, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kazada sürücüler Önder Recep O. ve Alper T. ile Orhan Okur ve Ayfer Okur ise yaralanmıştı.