Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası’na yüklü miktarda uyuşturucu hap getirileceği ihbarı alan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İzmir’den gelen bir otobüsü Bayraklıdede Mahallesi’ndeki uygulama noktasında durdurdu. Otobüste bulunan şüpheli bir kişiyi indiren polis ekipleri, şüphelinin çelişkili ifadeler vermesi üzerine parmak izi incelemesi sonucunda sahte kimlik kullandığı ve asıl isminin M.M. (44) olduğunu belirledi. Şahsın yapılan üst aramasında ise poşete sarılı olarak 473 adet ectasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki sorgulamasının ardından mahkemeye sevk edilen M.M. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.