Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı deniz polis ekipleri, yavru balık avının en önemli sorumlularından olan ve deniz canlılarının neslini tükettiği için Marmara Denizi'nde yasak olan trol avcılığıyla mücadeleyi aralıksız devam ettiriyor. Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’ya bağlı Barbaros Mahallesi’nde bulunan limanın açıklarında balıkçıların suda gizlediği trol malzemeleri tespit eden Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, bu mevkide dalış yaparak trol ağı ve trol kapısı arama çalışması gerçekleştirdi. Denizaltında yapılan aramada, kullanıma hazır vaziyette trol ağı ile trol kapısı olduğu tespit edildi. Trol ağı ve trol kapısının tespit edilmesi üzerine, denizin altından iple bağlanan trol ağı ve trol kapıları, polis ekipleri tarafından römorköre çekilerek, trol ağları ve trol kapılarına el konuldu.