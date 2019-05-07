Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kas hastalığı olduğu ve ilerki yaşlarda yatalak olabileceği nedeniyle psikolojik bunalıma girdiği ifade edilen Vildan öğretmen Trabzon'daki evinde kendini asarak intihar etti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine kaldırılan genç öğretmen tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Genç öğretmenin bekar olduğu belirtildi.