Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Hacıevhat Mahallesi Ok Meydanı’nda ikamet eden 83 yaşındaki Naciye Dikmen’in evine giren hırsızlar, 1500 lira parası ile mutfaktaki erzaklarını çaldı. Yaşlı kadının şikayeti üzerine polis tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olayla ilgili konuşan Dikmen'in kızı Perihan Sarıca, "Hırsızlar camı açıp içeri girmişler. Annem uyurken paralarını ve mutfaktaki erzaklarını çalmışlar. Bu mübarek günlerde bu yapılır mı?" dedi.

Yaşadığı olaya çok üzüldüğünü ifade eden Dikmen, "Paralarımı, sinilerimi, tüplerimi, çaylarımı, şekerlerimi çaldılar. Kahırdan ağlıyorum, 1 bardak çay bile içemedim" diye konuştu.

DERME ÇATMA EVDE YAŞIYOR

Görme ve işitme engelli Naciye Dikmen, hayatını derme çatma tek göz odalı bir evde sürdürüyor.