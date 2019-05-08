Günlerdir Sakarya’da etkili olan soğuk hava ve yağmur yerini yüksek kesimlerde kara bıraktı. Akyazı ilçesinin yüksek kesimlerinde ikamet eden vatandaşlar yağan kar yağışı sonrasında beyaz örtüyle uyandı.
Akyazı’nın yüksek kesimlerine Mayıs ayında kar yağdı
08.05.2019 - 17:47 | Son Güncelleme: 08.05.2019 - 17:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sakarya’nın ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan soğuk hava ve yağmur yerini kar yağışına bıraktı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Sakarya,kar yağışı,
623050 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/623050.aspx
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