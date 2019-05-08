Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Günlerdir Sakarya’da etkili olan soğuk hava ve yağmur yerini yüksek kesimlerde kara bıraktı. Akyazı ilçesinin yüksek kesimlerinde ikamet eden vatandaşlar yağan kar yağışı sonrasında beyaz örtüyle uyandı.