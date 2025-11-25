Denizli'de kask yerine miğfer takarak trafiğe çıkan motosikletli dede görenleri şaşkına çevirdi. Trafikte karşılaştığı bir motosikletli ile diyaloğu sosyal medyada hızla yayıldı, kısa sürede ünlenen yaşlı adam fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi.

Denizli'de kask yerine miğfer takan Hasan Dede görenleri hem şaşırttı hem gülümsetti. Seyir halindeyken bir motosikletçinin kask kamerasına yansıyan görüntülerde motosikletçi, "Polisler bir şey demiyor mu?" diye sorduğunda, Hasan Dede olarak bilinen Hasan Keskin, kendinden emin bir şekilde, "Benim miğfer sizin kasklardan daha sağlam. Bu miğfer parçalanmaz" diyerek cevap verdi.



Renkli simasıyla tanınan Hasan Dede ile aralarında geçen diyaloğu sosyal medyadan paylaşan motosikletçi, binlerce kullanıcıdan reaksiyon aldı.

