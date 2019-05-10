Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yarış köyünde yaşayan Davut Ö. (71), önceden husumetli olduğu akrabası Mehmet Ö. (65) ile karşılaştıkları yolda tartışmaya başlamış, tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Davut Ö. üzerindeki tabancayla Mehmet Ö., eşi Hatice Ö. (60) ve oğlu Ahmet Ö.’yü (43) ateş ederek yaralamıştı. Jandarma ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alınan Davut Ö. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Tavşanlı T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.